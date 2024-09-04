Коммерческая недвижимость вышла на первое место по доходности в Барселоне

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Как сообщает Idealista, помещение под стрит-ритейл даёт 8,4% годовых. Офисная недвижимость — 7,9%. Гаражи — 6,3%. А жильё — 5,9%. Но стоит оговориться, что это доходность до вычета всех платежей и налогов. Итоговая будет ниже.
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