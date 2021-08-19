Какие отели чаще всего покупают инвесторы в Испании?

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По данным консалтинговой компании Laborde Marcet, отели по-прежнему очень популярны у инвесторов. Самыми привлекательными объектами для них являются отели на 80 и более номеров, каждый из которых обходится примерно в 200 — 600 тысяч евро. Общая сумма сделки обычно составляет от 15 до 50 млн евро.
Цена за номер на известных туристических улицах, таких, как Пасео де Грасиа в Барселоне или Гран Виа в Мадриде, варьируется от 400 000 до 600 000 евро. На второстепенных улицах — 300 000 евро; а ближе к периферии — 200 000 евро.
Сейчас, по словам аналитиков, наблюдается всплеск интереса к подобным активам со стороны инвестфондов и частных инвесторов. Особенно популярны Барселона, Мадрид, Марбелья, Малага, Пальма, Бильбао или Сан-Себастьян.
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