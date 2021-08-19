25 испанских городов с самой дешёвой недвижимостью
21:15 19.08.2021
В Испании есть города и муниципалитеты, где стоимость жилья не превышает 500 евро за квадратный метр. Самый дешёвый называется Карпио-де-Тахо и расположен в провинции Толедо. Там квадратный метр стоит 304 евро.
Портал Idealista составил список 25 населённых пунктов с самой дешёвой недвижимостью в Испании. Торревьеха, где можно купить квартиру за 40 - 60 тысяч евро, в него не вошла.
Самая дешёвая недвижимость в Испании
- Карпио-де-Тахо (Толедо) - 304 евро за метр.
- Барруэло-де-Сантульян (Паленсия) - 383 евро за метр.
- Себолья (Толедо) - 401 евро за метр.
- Альмаден (Сьюдад-Реаль) - 407 евро за метр.
- Эренесия (Сьюдад-Реаль) - 412 евро за метр.
- Мота-дель-Куэрво (Куэнка) - 416 евро за метр.
- Малагон (Сьюдад-Реаль) - 426 евро за метр.
- Оркахо-де-Сантьяго (Куэнка) - 432 евро за метр.
- Торральба-де-Калатрава (Сьюдад-Реаль) - 438 евро за метр.
- Пуэрто-Серрано (Кадис) - 439 евро за метр.
- Портильо-де-Толедо (Толедо) - 441 евро за метр.
- Каррион-де-Калатрава (Сьюдад-Реаль) - 445 евро за метр.
- Ла Побла-Льярга (Валенсия) - 448 евро за метр.
- Моклин (Гранада) - 456 евро за метр.
- Тобарра (Альбасете) - 456 евро за метр.
- Бульяс (Мурсия) - 457 евро за метр.
- Бембибре (Леон) - 457 евро за метр.
- Пинос-Пуэнте (Гранада) - 468 евро за метр.
- Бривьеска (Бургос) - 473 евро за метр.
- Мигель-Эстебан (Толедо) - 476 евро за метр.
- Хериндоте (Толедо) - 476 евро за метр.
- Кастуэра (Бадахос) - 481 евро за метр.
- Калера-и-Чосас (Толедо) - 482 евро за метр.
- Чиривель (Альмерия) - 482 евро за метр.
- Балагер (Лерида) - 486 евро за метр.