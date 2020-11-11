К 2030 году Барселону превратят в город-сад

Власти Барселоны под председательством мэра Ады Колау представили в среду амбициозный проект преобразования городского пространства — Superilla Barcelona.
Согласно этому проекту, к 2030 году каждая третья улица Сан-Марти и Эшампле будет пешеходной, а перекрёстки станут площадями. Везде будут разбиты сады и построены детские игровые зоны.
Представленный план предусматривает реконструкцию 21 перекрестка и 21 улицы. Абсолютный приоритет будет отдан пешеходам. Задача — максимально освободить Барселону от машин и очистить воздух в центре. «У нас не осталось места для парков, нам их негде планировать. И чтобы город стал зелёным, надо задействовать улицы», — прокомментировал главный архитектор Хавьер Матилья.
Начнут с четырёх улиц: Consell de Cent, Girona, Rocafort и Borrell. К 2023 году они уже «позеленеют». Бюджет на эту часть проекта составит 37,8 миллиона евро, из которых 32,8 миллиона уйдёт на благоустройство самих улиц, а 5 — на перекрёстки. В связи с этим в среду был объявлен тендер. Крайний срок подачи предложений - 17 декабря. Работы начнутся в первом квартале 2022 года и будут завершены в начале 2023-го.
Сегодня в каталонской столице слишком много машин: 6 тысяч на каждый квадратный километр. Это в два раза больше, чем в Мадриде или, например, Париже. Только через Эшампле проезжают 350 тысяч автомобилей в день.
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