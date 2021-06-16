Из-за пандемии 60 тысяч жителей Мадрида и Барселоны переехали в провинцию

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Тысячи испанцев во время пандемии коронавируса решили перебраться из больших городов ближе к природе или в менее густонаселённые муниципалитеты.
По данным Национального института статистики (INE), на который ссылается телеграм-канал «Испания», 59 750 зарегистрированных в Мадриде и Барселоне человек сменили прописку. Это самый высокий показатель с 1998 года, когда INE начал публиковать такие данные. Из Барселоны уехали 21 510 жителей, а из Мадрида — 38 240.
Тенденция к оттоку населения в менее людные места началась в Испании ещё в 2015 года. Но COVID-19 её значительно ускорил. Для сравнения: в 2015 году из Мадрида и Барселоны уехали 31 000 испанцев.