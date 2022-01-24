Испанский городок предлагает бесплатное жильё и работу в баре

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Испанские муниципалитеты отчаянно борются с оттоком населения. Часто местные власти предлагают заманчивые условия для тех, кто решится к ним переехать. Это могут быть налоговые льготы, условия для создания бизнеса и т.д.
По такому пути пошёл и муниципалитет Ането в Уэске, в котором проживают всего 35 жителей. Он разместил в социальных сетях предложение, чтобы попытаться привлечь новых жителей. И это сработало: многие откликнулись.
В частности, власти Ането предложили бесплатное жильё и трудоустройство. Новому жителю Ането предстоит взять на себя управление единственным в городе баром, сообщает Noticia.ru.