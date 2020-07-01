Испанцы стали реже брать ипотеку

Число ипотечных кредитов, выданных в Испании в апреле этого года, составило 23 840. Это на 18,5% меньше, чем за аналогичный период 2019-го. Кроме того, это минимальный показатель для этого месяца с 2017 года. Об этом сообщил Национальный институт статистики (INE). Данные по ипотеке падают второй месяц подряд. В марте снижение было скоромнее — на 14,6% по сравнению с прошлогодними показателями.