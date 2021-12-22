Ипотека набирает популярность в Испании

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В октября текущего года в Испании выдано на 27,9% больше ипотечных кредитов, чем в этом же месяце прошлого года. Об этом сообщает Национальный институт статистики (INE).
Всего за октябрь выдано 36 249 ипотечных кредитов. Это максимальный показатель для октября с 2010 года.
В среднем ипотеку брали на сумму в 138 111 евро (на 1,9% больше, чем год назад). Всего за указанный период выдано кредитов на общую сумму более 5 млрд евро, а это на 30,3% больше, чем годом ранее.
Больше всего ипотечных кредитов выдано в Андалусии, Каталонии и Мадриде.