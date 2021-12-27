BBVA Research прогнозирует рост жилого фонда в Испании

«Спрос сейчас больше направлен на дома большего размера или с открытыми пространствами, такими как террасы или сады», - подчеркивается в отчете. По оценке BBVA Research, активность жилого сегмента в строительном секторе будет актуальна в ближайшие годы. С одной стороны, из-за стремления к обновлению жилья. С другой стороны, это будет зависеть от таких факторов, как рост населения Испании. Прогнозы Национального института статистики (INE) говорят о росте населения до 2035 года, но гораздо более умеренном, чем в первом десятилетии XXI века. «В то время как численность населения увеличилась примерно на 1% в период с 1997 по 2012 год, ожидается, что в период с 2022 по 2035 год она увеличится в среднем до 0,14% в год», - указывается в исследовании.

По прогнозам BBVA Research, жилой фонд вырастет примерно на 1,8 миллиона единиц к 2035 году, или на 120 тыс. новых домов за год.