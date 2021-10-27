Ипотечное кредитование в Испании продолжает расти

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Подведены итоги рынка ипотечного кредитования в Испании за август.
По данным национального института статистики (INE), в последний месяц лета было выдано 33 105 кредитов, а это на 67% больше, чем годом ранее. Это максимальный рост с 2003 года. А по числу выданных кредитов этот август стал рекордным за последние 11 лет.
Всего в августе выдано ипотечных кредитов на общую сумму 4 млрд 564 млн евро
Ипотека остаётся очень дешёвой в Испании и доступной даже для иностранных покупателей недвижимости.