Иностранцы скупают испанскую недвижимость

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В первом квартале 2022 года иностранцы купили на 171% больше недвижимости в Испании, чем год назад. Всего за этот период заключено 31 711 сделок (по сравнению с 18 521 за аналогичный период 2021 года). Такие данные обнародовало Министерство транспорта, мобильности и городской среды.
Особенно активно скупают испанскую недвижимость иностранцы, которые не являются резидентами Испании, передает телеграм-канал "Недвижимость Испании". Число таких сделок подскочило на 150% — до 15 010. Но и иностранцы-резиденты увеличили свою активность (на 35,9% до 16 691 сделки).
Больше всего увеличилось число сделок на Канарских островах, в Эстремадуре и Астурии.