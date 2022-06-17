Эксперты советуют инвестировать в недвижимость Валенсии, Мадрида и Барселоны

Валенсия, Мадрид и Барселона входят в десятку самых прибыльных европейских городов для инвестиций в недвижимость. Это выяснили эксперты портала Masteos, который специализируется на инвестициях и аренде жилья.

Как сообщает телеграм-канал "Недвижимость Испании", Валенсия лидирует вместе с Варшавой в этом рейтинге с доходностью 6%. За ними следуют Марсель и Рим, где покупка жилья для сдачи в аренду предполагает доход более 5%. Мадрид (4,8%) и Барселона (4,6%) занимают пятое и седьмое места соответственно, намного опережая другие европейские города, например, Лиссабон, Лондон, Париж или Берлин, где покупка жилья для сдачи в аренду приносит среднюю доходность от 3 до 3,6%.

Авторы исследования проанализировали рынок аренды в крупных городах восьми европейских стран: Германии, Испании, Бельгии, Франции, Италии, Польши, Португалии и Великобритании. Купить жилье для аренды в Мадриде на 50% выгоднее, чем, например, в Лиссабоне. И на 44% выгоднее, чем в Париже. А в Барселоне — на 31% выгоднее, чем в Берлине. И на 28% — чем в Лондоне.