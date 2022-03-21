Иностранцы проявляют интерес к испанской недвижимости

Число сделок по продаже испанского жилья иностранцам, которые не являются резидентами Испании, выросло на 51,2% в 2021 году и составило 43 827. Об этом говорят статистические данные, предоставленные Министерством транспорта мобильности и городской среды.

Среди регионов, где был отмечен наиболее значительный рост, фигурируют Балеарские острова, где спрос на жильё со стороны иностранцев-нерезидентов удвоился после падения на 30% в 2020 году. За прошлый год здесь было закрыто 4692 сделки. Также спрос восстановился на Канарских островах, где рост составил 56,5% (4441 операция).

Но наибольшее число сделок заключается в Валенсии и Андалусии, особенно в провинциях Аликанте (13 300 продаж) и Малага (9 600 продаж).