Французы скупают половину элитного жилья на побережье Коста-Брава

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Покупатели из Франции активно вкладывают в элитную недвижимость на побережье Коста-Брава. На них приходится половина всех продаж, сообщают аналитики из компании Barnes.
По словам главы Barnes Barcelona Элизабет Эрнандес, сейчас в основном закрывают сделки те французы, которые постоянно проживают в Барселоне. Однако она уверена, что, как только эпидемиологическая ситуация улучшится, станет гораздо больше клиентов, живущих за пределами Испании.
Она также отметила, что пандемия изменила предпочтения покупателей. Теперь для них крайне важно наличие «уличной» территории. Если не двора, то хотя бы большой террасы или балкона. Также важны общественные зоны, если речь идёт о жилом комплексе.
Кроме того, несмотря на ранние прогнозы некоторых экспертов, которые предсказывали падение цен на жильё, в сегменте элитной недвижимости ситуация обратная: всё указывает на рост цен в краткосрочной и среднесрочной перспективе.