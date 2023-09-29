Барселона вошла в топ-5 европейских городов по иностранным инвестициям в недвижимость

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Это данные рейтинга Global Real Estate, который составляет американское агентство CBRE.
Помимо Барселоны в пятёрку также вошли Лондон, Берлин, Манчестер и Мюнхен. А на уровне стран лидируют Великобритания, Германия, Франция и Испания. Именно в такой последовательности, подчёркивает телеграм-канал "Недвижимость Испании".
Если иностранные инвестиции в Европу в первой половине этого года упали на 40-70% по сравнению с прошлогодним показателем, то в Барселоне рынок просел всего на 34%. Глава CBRE Barcelona Хавьер Гуэль объяснил это «хорошими фундаментальными показателями» каталонской столицы.