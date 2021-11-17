Аналитики: сейчас идеальное время для покупки недвижимости в Испании

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Эксперты портала Pisos отмечают скачок продаж жилой недвижимости в Испании и прогнозирует рост цен не неё.
По словам аналитиков, за время пандемии испанцы накопили средства на покупку жилья, что сейчас вылилось в рост продаж. Кроме того, покупатели опасаются роста цен, вызванного инфляцией, и спешат сделать покупку.
Эксперты считают, что в 2022 году цены в среднем вырастут на 4%. А по итогам текущего года — на 2-3%.
«Сейчас очень хороший момент для покупки», - утверждает глава аналитического отдела Pisos Ферран Фонт. «На рынке высокая ликвидность, а процентные ставки низкие», - говорит он.