Аналитики отмечают рост инвестиций в испанскую недвижимость

Последние новости Испании на русском языке
Инвестиции в испанскую недвижимость с начала года и по сентябрь выросли на 22% по сравнению с тем же периодом 2020-го. И превысили 8 млрд евро. Об этом сообщает компания CBRE.
Больше всего привлёк жилой сектор — почти 2 млрд евро. Ещё 1,871 млрд пришлось на гостиничный сектор. В логистику вложили 1,676 млрд, а в офисную недвижимость — 1,622 млрд. Остальное инвестировали в коммерчекую недвижимость.
Если говорить о росте инвестиций, то наибольший скачок пришёлся на отели (на 268% больше). А на втором месте — логистический сектор (плюс 160%). По данным аналитиков, Испания вообще привлекла больше всего инвестиций в логистику во всей Европе.