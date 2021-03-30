Аналитики: настало идеальное время для аренды жилья в Испании 

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Согласно отчету, опубликованному аналитиками портала Idealista, цена на аренду жилья в Испании упала на 3,8% за 12 месяцев пандемии. В конце марта 2021 года аренда жилья стоит в среднем 10,8 евро за квадратный метр.
Это падение было более заметным в крупных городах во главе с Барселоной (где они упали на 14,3% за год), Мадридом (-10,7%), Пальмой (-8,7%), Валенсией (- 6,3%), Севильей (-6,1%) и Малагой (-5,3%).
Аналитики говорят, что сейчас — идеальное время для поиска жилья в аренду. «Хорошая новость для всех, кто ищет жилье в аренду, заключается в том, что сейчас есть большой выбор объектов по ценам значительно ниже тех, что были на рынке год назад», - говорит представитель Idealista Франсиско Иньярета.