В Испании нашли препарат для борьбы с коронавирусом

Изначально Aplidin предназначается для терапии пациентов с множественной миеломой. Его компонент получают из морского природного продукта aplidium albicans. В апреле испанская фармацевтическая компания PharmaMar получила разрешение на проведение клинических испытаний препарата Aplidin в Испании в качестве препарата против Covid-19.
В ходе исследования выяснилось, что препарат Aplidin может гораздо активнее бороться с коронавирусом, чем Remdesivir, который был одобрен к продаже в странах Евросоюза и на который делают ставку в США. В клетках почки обезьяны Aplidin показал в 2800 раз более эффективный результат, чем Remdesivir. В компании надеются, что препарат поможет снизить прогрессирование заболевания коронавирусом, в том числе будет полезен в борьбе с острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС) у пациентов с Covid-19 и будет способствовать быстрому улучшению симптомов.
Акции испанской фармацевтической компании PharmaMar подорожали на бирже на 15,14% после того, как были объявлены результаты исследования ее препарата против коронавируса, и оцениваются в 9,31 евро за акцию.
Однако пока Aplidin будет проходить следующие фазы исследований и поступит в продажу, есть вероятность появления эффективных вакцин против коронавируса. Нельзя сказать, что это делает разработку противовирусного средства бесполезной, но все же несколько снижает градус накала вокруг исследований Aplidin.Темы: Наука