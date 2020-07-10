В Испании изобрели биоматериал из оливковых косточек

В Барселоне разработали биоматериал из оливковых косточек, который чем-то напоминает пластик.
Над инновационным материалом работали испанский архитектор Хосеан Вилар и бразильский дизайнер Сильвана Катазин на территории исследовательского центра FabLab. Полученный ими материал разлагаем и абсолютно экологически чист. Материал делают из оливковых косточек, которые остаются после производства масла. К ним добавляют несколько секретных ингредиентов. Из такого биопластика можно делать игрушки, декор и другие предметы.
Центр FabLab функционирует в Барселоне при поддержке Евросоюза и предоставляет молодым изобретателям ресурсы для создания прототипов.Темы: Наука