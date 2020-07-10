Испания выделяет миллиард евро на поддержку учёных

Испанская наука получит существенную финансовую поддержку.
Правительство во главе с Педро Санчесом на пресс-конференции в четверг представило план, согласно которому учёные напрямую получат 1 млрд 56 млн евро на свою научную деятельность. Кроме того, ещё 500 млн будет выделяться инновационным компаниям в виде займов.
По словам Санчеса, важность науки ещё никогда не ощущалась так остро. Имеется в виду пандемия коронавируса и её последствия. В связи с этим в первую очередь деньги пойдут на исследования в сфере медицины и гигиены. Прежде всего будет усилен Институт здоровья Карлоса III, связанный с Министерством науки. Упор будет сделан на стимулировании исследований в области вирусологии, эпидемиологии и превентивной медицины.Темы: Наука