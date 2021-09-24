Учёные рассказали о новом полезном свойстве средиземноморской диеты

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Согласно исследованию, проведенному учеными из Испанского биомедицинского исследовательского центра CIBEROBN и Института медицинских исследований Hospital del Mar, пожилые люди с избыточным весом или ожирением, которые придерживаются средиземноморской диеты, сохраняют свои когнитивные способности и даже улучшают их через три года после перехода на такой рацион.
Средиземноморская диета не только благотворно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы людей, которые ей следуют, но также может позволить им улучшить свою память и предотвратить или отсрочить последствия снижения когнитивных функций, связанных со старением.
В исследовании, опубликованном в журнале Clinical Nutrition, учёные наблюдали за группой из 487 добровольцев со средним возрастом 65 лет в течение трех лет. В начале исследования участники имели избыточный вес или ожирение и по крайней мере три критерия метаболического синдрома, включая гипертонию, гипергликемию, избыток жира на талии, низкий уровень холестерина ЛПВП и высокий уровень триглицеридов. Метаболический синдром очень распространен, встречается примерно у каждого четвертого взрослого человека в мире и связан с повышенным риском сердечных заболеваний, инсульта, диабета второго типа и снижения когнитивных функций.
Исследователи проанализировали с помощью нейропсихологических тестов когнитивное состояние добровольцев в начале исследования, а также через один и три года. Изучалось состоянии памяти и других когнитивных функций, включая способность принимать решения, рассуждать, обращать внимание, планировать или игнорировать определенные импульсы.
У всех пациентов результаты указывают на прямую связь между соблюдением средиземноморской диеты и когнитивным улучшением. Приверженность средиземноморской гипокалорийной диете измеряется с помощью вопросника из 17 пунктов, в котором, помимо прочего, исследуется потребление оливкового масла первого отжима и количество порций овощей и фруктов, потребляемых в день. Результаты выше 11 баллов считаются высокой приверженностью средиземноморской диете.
По мнению исследователей, это улучшение может быть связано с потерей веса и повышенной физической активностью, что также связано с улучшением качества жизни.