Учёные вычислили самый полезный продукт для сперматозоидов

Ученые из Испании и США доказали, что регулярное употребление древесных орехов благотворно влияет на мужскую фертильность.
Результаты исследования опубликованы в журнале Andrology, передаёт РИА Новости. Неблагоприятные условия окружающей среды и образ жизни в развитых странах снижают количество сперматозоидов в мужском семени и их жизнеспособность. Исследователи с факультета питания человека Университета Ровира-и-Виргили в Испании и Университета Юты в США решили выяснить, можно ли этот негативный эффект хотя бы частично компенсировать с помощью диеты.
Наиболее перспективный в этом плане продукт — орехи. В некоторых исследованиях сообщалось — употребление орехов способствует метилированию ДНК сперматозоидов, что улучшает их функции. Однако до сих пор не было опубликовано никаких результатов рандомизированных клинических испытаний, оценивающих влияние диеты на эти изменения.
В рамках исследования FERTINUTS авторы впервые оценили влияние регулярного употребления смеси древесных орехов — миндаля, фундука и грецких орехов — на паттерны метилирования ДНК сперматозоидов у людей, соблюдающих диету в западном стиле. В исследовании приняли участие 72 здоровых некурящих молодых мужчин: 48 из них получали в течение 14 недель добавки орехов, еще 24 человека составили контрольную группу. Результаты показали, что включение смеси орехов значительно улучшило количество, жизнеспособность, подвижность и морфологию сперматозоидов. Авторы впервые выявили в эпигеноме сперматозоидов участки, которые реагируют на диету, что объясняет, почему диета влияет на мужскую фертильность.
Исследователи заметили, что метилирование 36 областей генома значительно различается между исходным уровнем и концом испытания только в группе, потреблявшей орехи. В 97,2 процента областей ДНК их сперматозоидов ученые зафиксировали гиперметилирование.
"Эта работа демонстрирует, что есть некоторые чувствительные области эпигенома сперматозоидов, которые реагируют на диету и могут привести к изменениям в семени и его способности оплодотворять", — приводятся в пресс-релизе Университета Ровира-и-Виргили слова ведущего автора исследования Альберта Салас-Хуэтоса (Albert Salas‐Huetos), который в настоящее время работает в Гарвардском университете в США.
По словам ученых, эти результаты являются первым доказательством того, что добавление орехов к обычной диете в западном стиле влияет на метилирование ДНК сперматозоидов, но для окончательных выводов нужны дополнительные исследования.Темы: Наука