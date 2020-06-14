Учёные: Канарские острова уходят под воду

За последние столетие уровень моря в районе Канарского архипелага вырос на 21 сантиметр. Это много, говорят учёные, подчёркивая, что такими темпами очень скоро будущее местных жителей окажется под угрозой.
Издание 20Minutos приводит результаты исследования европейского проекта Mac-Clima, которые говорят о крайней уязвимости Канарских островов перед климатическими изменениями. Быстрый рост уровня моря означает затопления и погружение под воду пляжей, что в свою очередь нанесёт удар по туристической отрасли, на которую приходится 35% ВВП и 40% рабочих мест.
«Все научные исследования предрекают плохое или очень плохое будущее», — пишет издание. По словам сотрудницы Института океанографии и глобальных изменений при Университете Лас-Пальмас-де-Гран-Канария Долорес Перес, температура воды повысилась на 0,3 градуса за последние 60 лет, что и привело к росту уровня моря. При этом рост был неравномерным. Ближе к Африканскому побережью его сдерживают холодные глубокие течения.
Издание отмечает, что пока для сдерживания этого процесса не предпринимается никаких мер и «Титаник продолжает тонуть».
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