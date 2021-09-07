Сотни испанских учёных соберутся для решения проблем в здравоохранении

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Более 600 испанских ученых и экспертов соберутся 8 сентября на встречу в Леонском университете.
Как сообщает Regnum со ссылкой на испанское издание La Razón на встрече специалисты представят более 800 докладов о пандемии и других проблемах со здоровьем и здравоохранением, связанных с COVID-19.
Инициаторами созыва консилиума специалистов и учёных выступили Испанское общество эпидемиологии, Испанское сообщество общественного здравоохранения и управления здравоохранением и Ассоциация эпидемиологии. Мероприятие состоится в испанском Леоне с 8 по 10 сентября
Организаторы мероприятия уже заявили, что они хотят, чтобы научные сообщества стали ориентиром при принятии политических решений в отношении здравоохранения.