В Валенсии изобрели лампу, работающую от морской воды

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В Валенсии изобретатель с колумбийскими корнями Мигель Мохика создал лампу, которая может работать 45 дней на половине литра солёной морской воды.
Лампа называется WaterLight. Её нужно наполнить морской водой (в экстремальных условиях это может быть моча). Свет рождается в процессе ионизации электролита, состоящего из солёной воды, который реагирует с магнием и медными пластинами внутри светильника.
Помимо освещения, лампу можно использовать как генератор энергии, заряжая ею гаджеты.