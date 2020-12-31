На юге Испании нашли затерянный древний город

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Согласно Ветхому Завету, за морем от Святой Земли когда-то существовал один из богатейших городов того времени – Фарсис. Немецкий археолог Райнер Куне считает, что нашёл его следы. И они находятся в Испании.
Говорят, Фарсис экспортировал в Израиль и Финикию большое количество металлов, включая золото и серебро, пишет «Профиль». Данные о его точном месторасположении были утеряны, потому на сотни лет город превратился в легенду и стал предметом интенсивных исследований ученых.
Однако недавно Куне сделал неожиданное открытие, анализируя спутниковые снимки заповедника на южном побережье Испании. Во время работы он обнаружил необычные гигантские кольца, спрятанные под песчаными болотами, а внутри них прямоугольные структуры.
В результате возникло несколько теорий о происхождении построек. Согласно одной из них, это мог быть затерянный город, упомянутый в Библии, пишет Express.
Ученый Джеймс Хьюстон объяснил, что, согласно утверждениям, Фарсис находился «за Геркулесовыми столбами». Под ними, скорее всего, подразумевалась Гибралтарская скала.
«Структуры на изображении и легендарный город совпадали по расположению», – добавил он.
Однако с этой теорией была одна проблема. Керамика, найденная во время раскопок, датируется гораздо более поздним периодом, чем годы существования библейского города.
«Обнаружение более новых фрагментов керамики позволяет предположить, что это место не такое старое, как думали исследователи. Но Библия предлагает возможное объяснение этой неточности в Книге Исайи», – рассказал археолог.
Согласно Священному Писанию, Фарсис был затоплен. В ходе своих работ эксперты обнаружили под ландшафтом слой песка, что указывает на мощное цунами.