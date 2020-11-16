Медики: у каждого третьего любителя вейпа повреждены лёгкие

Учёные выяснили, что у трети курильщиков электронных сигарет и вейпа наблюдаются проблемы с лёгкими.
К такому выводы пришли американские учёные, пишет ИноСМИ со ссылкой на испанское издание El Confidencial. Наиболее частыми симптомами являются кашель и головокружение, но курильщики электронных сигарет, помимо этого, испытывают затрудненное дыхание и боль в груди. В Исследования приняли участие более 1400 мужчин и женщин, курильщиков вейпа возрастом от 18 до 64 лет. Во внимание принимался также и их гаджет для курения — электронная сигарета или вейп.
Удивительно, что вейп вызывает больше побочных эффектов среди людей младше 45 лет, латиноамериканцев и активных курильщиков. Симптомы были выявлены у 70% курильщиков вейпа с жидкостью для курения и у 95% людей, использующих электронные сигареты с катриджами.
«Наше исследование показало, что симптомы повреждения легких нередки среди курильщиков электронных сигарет и вейпов. Обычно такой побочный эффект ассоциируют с употреблением каннабиоидов (психоактивный компонент каннабиса) и ацетата витамина Е», — сообщает ведущий исследователь и профессор эпидемиологии кафедры профилактической медицины медицинского факультета им. Файнберга Северо-западного университета Тхань-Хуен Т. Ву.
«Специалисты здравоохранения должны помочь пациентам лучше понять все потенциальные риски и вред от использования электронных сигарет и сопутствующих товаров», — заключает доклад, который будет представлен на предстоящих научных сессиях Американской кардиологической ассоциации в 2020 году.Темы: Наука