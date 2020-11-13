Испанские медики предлагают снабжать население витамином D

Если бы всем жителям Испании государство выдавало витамин D в небольших дозах, это бы сильно помогло в сдерживании распространения коронавируса. К такому выводу пришли испанские медики. По их мнению, это позволит быстро снизить вирусную нагрузку у всех инфицированных, остановить цепочку заражения и затормозить вторую волну.
Более половины населения мира испытывает дефицит витамина D. Испания, несмотря на чрезвычайно большое число солнечных дней в году, не является исключением.
«Можно было бы давать не очень высокие дозы, которые повысили бы уровень витамина D у всего населения в качестве профилактики. Необходимо было бы достичь соглашения о том, какое количество является разумным», - рассказал изданию 20minutos профессор Хосе Мария Бенллок.
Медики уже проводят эксперименты с внедрением витамина D. И это даёт результаты. Например, в госпитале Reina Sofía в Кордове это позволило сократить число пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии.
Ранее о важности витамина D в борьбе с COVID-19 рассказали и британские учёные.Темы: Наука