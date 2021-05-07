Из Национальной библиотеки Испании исчезли пять книг Галилея

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Из Национальной библиотеки Испании исчезли пять книг Галилео Галилея. О пропаже стало известно не сразу, так как похититель подменил книги копиями.
В середине марта стало известно об исчезновении из главной библиотеки страны трактата Sidereus Nuncius (1610 год издания). При этом в самой библиотеке об этом узнали еще в 2014 году, обнаружив подмену на копию, однако в полицию сообщили лишь в 2018-м, а публично это стало известно недавно.
Проверка выявила, что в библиотеке не могут найти почти 15 тысяч книг и документов, внесенных в базу. Из них особую ценность представляют 54 – их стоимость превышает 5 тысяч евро. Большая часть из них пропала в 1980-1990-х годах, главным образом во время кражи 1987 года, следует из апрельского отчета Национальной библиотеки.
Среди этих книг, как сообщили РИА Новости в Министерстве культуры, - не одна, а пять книг Галилея, как установила специально созданная комиссия.
Список всех ценных пропавших книг передан Национальной полиции.