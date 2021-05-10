Диетологи рассказали, как орехи помогают похудеть

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Команда диетологов из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США) доказала особую эффективности орехов в похудении. С результатами исследования знакомит испанское информагентство Europa Press со ссылкой на публикацию в научном журнале Nutrients.
Ученые разбили 95 худеющих мужчин и женщин в возрасте от 30 до 68 лет на две группы. Представители первой группы в качестве перекуса употребляли смесь орехов (миндаль, бразильские орехи, кешью, фундук, пекан, кедровые орешки, фисташки и грецкие орехи). Вторая группа — такую же по калорийности порцию крекеров. Эксперимент проводился на протяжении 12 недель в рамках соблюдения общей низкокалорийной диеты.
За это время похудели все участники эксперимента. Однако те, кто питались орехами, наедались больше, тогда как употреблявшие в пищу крекеры не чувствовали насыщения. Кроме того, первой группе (употреблявшей орехи) было легче поддерживать стабильный вес. Также выяснилось, что частота сердечных сокращений значительно снизилась по сравнению с исходным уровнем у тех, кто ел орехи.
"Орехи являются отличным источником белка, полезных жиров и клетчатки. Это делает их такими сытными и может быть основной причиной того, что что мы наблюдали меньшую прибавку в этой группе во время поддержания веса», - объяснил руководивший экспериментом профессор Чжаопин Ли. «Мы знаем, что большинство людей получают около 25% своих ежедневных калорий из закусок, большая часть которых поступает из десертов, сладких напитков, сладостей и соленых закусок. Замените их на орехи, и здоровье в целом улучшится», - посоветовал он.