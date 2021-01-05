Испанский микробиолог рассказал о приближении новых пандемий

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Миру скоро придется противостоять новым пандемиям, предупредил глава Отделения клинической микробиологии и инфекционных заболеваний при Университете Наварры Хосе Луис дель Посо. С большой вероятностью это могут быть новые эпидемии коронавируса и гриппа.
«Это может произойти в следующем году, через два или три года, но новые пандемии точно будут», - уверен микробиолог. «Пандемии вызывают вирусы, а среди вирусов наиболее частыми являются вирусы гриппа, птичьего гриппа или других животных, а также коронавирусы, поскольку они являются патогенами, которые очень хорошо адаптируются к человеку, очень легко передаются по воздуху и способны вызывать массовые инфекции», - объяснил специалист в интервью агентству EFE.
Что касается новой разновидности коронавируса, выявленной в Великобритании, Дель Посо заявил, что это было предсказуемо. «Мы знаем, что этот штамм легче передаётся, но доказательств того, что он более агрессивный, у нас пока нет», - отметил он.