Испанские медики объяснили, может ли ПЦР-тест повредить мозг

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В Интернете появилась информация о том, что в процессе забора материала для ПЦР-теста якобы может быть нанесён вред головному мозгу. Испанские медики опровергли этот миф.
Авторы фейкового сообщения утверждают, что ватная палочка в состоянии разрушить барьер между носом и мозгом. Чтобы узнать, правда это или нет, информационное агентство EFE обратилось за комментарием к доктору Карлосу Эстраде, который руководит лабораторией.
«Ватная палочка никогда не контактирует с какой-либо структурой центральной нервной системы», - рассказал эксперт. Кроме того, по его словам, у человека есть ряд костных структур, которые изолируют носовую полость от полости черепа. По его словам, для доступа к области, где расположена ткань головного мозга, необходимо выполнить «какой-то травматический маневр, который может вызвать разрыв костных структур такого типа». Этого никогда не происходит при заборе материала для ПЦР-тестирования, успокоил доктор.