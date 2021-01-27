Испанский диетолог рассказал о связи курения и большого живота

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Один из главных страхов курильщиков связан с тем, что, отказавшись от сигарет, они начнут набирать вес. Действительно, около 80% людей, завязавших с вредной привычкой, набирают, в среднем, шесть килограммов. Причем увеличение веса происходит не в силу какого-либо физиологического фактора, а скорее из-за беспокойства и стресса, отметил врач-диетолог Айтор Санчес.
Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на La Vanguardia, где размещена статья Санчеса. "Тем не менее, бросить курить все же стоит. Эффект от этих лишних килограммов несравним с пользой отказа от табака", - отметил диетолог, посоветовав не затягивать с решением.
Он объяснил, что курение вызывает отложение большого количества глубинного брюшного жира, который располагается в непосредственной близости к внутренним органам. Этот жир провоцирует образование "пивного живота" - это во-первых. Во-вторых, увеличивает риск появления метаболических заболеваний и других серьезных проблем со здоровьем.
"Курение связано с плохим контролем уровня сахара в крови. Это значительно усугубляет симптомы ожирения. Поэтому курильщик с избыточным весом особенно рискует", - заключил Санчес.