Испанские учёные выяснили, чем опасен двойной подбородок

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Исследование, проведённое учёными из Университета Гранады (UGR), показало, что накопление жира на шее является может сигнализировать о серьёзных проблемах со здоровьем.
По словам учёных, двойной или тройной подбородок может говорить вероятности кардиометаболического риска и проблем с сердцем. «Ряд исследований показали, что обычно накопление жира в районе шеи, как поверхностных отложений (в районе подбородка), так и более глубоких (между мышцами и вокруг шейных позвонков), увеличивается прямо пропорционально весу», - объясняет исследователь Мария Хосе Ариас Телес.
«Фактически, увеличение жира в определенных отделах (в основном глубоких) связано со склонностью к более высокому кардиометаболическому риску», - подчеркнул эксперт. «Однако накопленные к настоящему времени доказательства основаны на экспериментах, проведенных на пациентах с опухолями, как доброкачественными, так и злокачественными, или другими хроническими патологиями, и еще предстоит определить, можно ли их распространить на относительно здоровых взрослых людей», - говорит эксперт.
В частности, исследование показывает, что накопление жира на шее, измеренное с помощью компьютерной томографии, а также его распределение в различных отделах, связано с большим общим и центральным ожирением, большим кардиометаболическим риском и большей склонности к воспалениям у здоровых молодых людей. Учёные уверены, что накопление жира на шее является таким же мощным фактором, как накопление висцерального жира, кардиометаболического риска и воспалительного статуса, особенно у мужчин.
Сейчас учёные пытаются понять, можно ли убрать двойной подбородок с помощью физической активности и специальных упражнений.