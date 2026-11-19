Спутник 6GStarLab с высоты около 500 км связался со специально адаптированным мобильным терминалом в Мора-ла-Нова, в провинции Таррагона. Первым сообщением стало «Hola, 6GStarLab» — «Привет, 6GStarLab». Об успешном испытании сообщил каталонский исследовательский центр i2CAT.

Базовую станцию 5G инженеры разместили на самом спутнике, поэтому он обрабатывает сигнал прямо на орбите. По данным i2CAT, в Европе такую связь испытали впервые. Следующая цель — подключать к спутнику обычные смартфоны. Для этого понадобится более мощная антенна. Такая сеть могла бы обеспечить связь в отдалённых районах или там, где сотовые вышки вышли из строя из-за пожара или наводнения.