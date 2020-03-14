Испанские медики назвали продукты, помогающие противостоять вирусу

Правильное питание способно поддержать иммунитет и помочь противостоять вирусам. В условиях стремительного распространения коронавируса это наиболее актуально, утверждают испанские медики. Хосе Мануэль Фернандес Гарсиа из Испанского общества врачей общего профиля и семейных врачей (SEMERGEN) рассказал, на какие продукты стоит обратить внимание.

По словам Фернандеса, главное — взять за основу принципы средиземноморской диеты и включить в свой рацион побольше фруктов, овощей, зелени. «Это как раз то, что нужно нашему организму», - заявил он, подчеркнув, что такие продукты являются антиоксидантами и богаты микроэлементами, так необходимыми для построения крепкого иммунитета. Эксперт советует съедать ежедневно по пять овощей и фруктов.

Кроме того, он настоятельно рекомендует цельнозерновые и неочищенные (нерафинированые) продукты. Желательно хотя бы раз в неделю есть мясо и рыбу. Рыба предпочтительнее, отмечает Фернандес, а если уж выбирать мясо, то лучше птицу. Два-три раза в неделю следует употреблять бобовые (любые). Желательно употреблять молочные продукт: сыры, йогурты, молоко. Специалист по питанию также призывает не бояться есть яйца. От одного яйца в день никакого вреда не будет, говорит он.

Одним из базовых продуктов должно стать хорошее оливковое масло. Им можно улучшать вкус блюд, а также использовать для жарки.

Сухофрукты доктор Фернандес тоже рекомендует.

«Переработанное мясо и вообще переработанные продукты нужно употреблять лишь изредка», - советует он. А количество соли лучше ограничить — не больше 5 граммов в день. Сахара же просто стоит есть как можно меньше. Причём это касается сладостей, выпечки, сладких напитков и других сахаросодержащих продуктов.

В идеале подкрепить такую диету правильным образом жизни: двигаться не меньше 30 минут в день и полноценно отдыхать. Тогда у иммунной системы будут все условия для противостояния вирусам. Вместе с тем доктор предупреждает, что какой-то особенной диеты конкретно для коронавируса не существует.