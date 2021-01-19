Испания не вошла в топ-20 стран по научным достижениям в борьбе с коронавирусом

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Испания находится за пределами «исследовательской и промышленной элиты в области разработки вакцин против коронавируса», сообщает издание Cinco Dias со ссылкой на открытые данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ни одна испанская научая инициатива еще не достигла стадии испытаний на людях. В отличие от 21 страны, где уже зарегистрировано в общей сложности 64 таких проекта. В этой жесточайшей конкуренции вакцин у Испании практически нет шансов, отмечают авторы.
В настоящее время в ЕС одобрены две вакцины от Covid-19: Pfizer / BioNTech и Moderna. У других также имеют разрешение в некоторых странах. Например, у британской AstraZeneca, российского Sputnik V, китайских Sinovac, Cansino и Sinopharm и индийского Bharat. Чтобы выйти на глобальный рынок, они должны сначала продемонстрировать безопасность, а затем и эффективность, будучи протестированными на тысячах людей, подчеркивает издание.
Испанские инициативы еще не достигли клинической стадии. Они проходят доклинические испытания или испытания на животных. Но разработчикам пока не удается убедить производителей сделать ставку на них, ведь на рынке уже есть другие, которые доказали свою эффективность.
На первом месте в мире США с 21 разработкой. На втором Китай (14). На третьем Германия (5). У России две разработки.