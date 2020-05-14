Евросоюз: вакцина от коронавируса в лучшем случае будет готова через год

В Евросоюзе назвали приблизительные сроки готовности вакцины против COVID-19: в начале 2021 года при оптимистичном сценарии.
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) (отвечает за одобрение лекарств для Евросоюза), в контакте с 33 разработчиками, делает все возможное, чтобы ускорить процесс утверждения, сказал глава EMA по вакцинам Марко Кавалери, скептически отреагировавший на заявления, что вакцина может быть готова к сентябрю. Его слова приводит Reuters.
“Что касается вакцин, то поскольку разработку приходится начинать с нуля... с оптимистичной точки зрения это может быть через год, то есть в начале 2021 года”, - сказал он журналистам.
Он исключил возможность пропуска третьей фазы испытаний, которая, по его словам, будет необходима для обеспечения безопасности и эффективности вакцины.
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