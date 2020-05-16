Испанские фармацевты: препараты от коронавируса могут довести до самоубийства

Испанское государственное агентство по лекарственным препаратам и медицинской продукции предупредило о побочных эффектах препаратов хлорохин и гидроксихлорохин. Эти препараты используются для лечения пациентов с COVID-19.
Агентство, подконтрольное Министерству здравоохранения Испании, опубликовало свои выводы на официальном сайте. Специалисты утверждают, что эти препараты могут вызывать психоневрологические расстройства, острый психоз и даже привести к попыткам самоубийства. Кроме того, возможны такие «побочки»: бессонница, спутанность сознания, мания, галлюцинации, паранойя, депрессия.
По словам сотрудников агентства, такие случаи уже были. Обычно подобные побочные эффекты проявляются в первые дни лечения.
Эти эффекты могут появляться в любом возрасте и у пациентов с психиатрическими заболеваниями в анамнезе или без них, уточнили в агентстве.Темы: Наука