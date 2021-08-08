Что полезнее: есть фрукты или соки?

Испанское издание ABC постаралось ответить на вопрос, волнующий многих. Что полезнее: есть фрукты или пить приготовленные их них соки?

Есть еще много людей, цитирует испанское издание портал ИноСМИ, которые твердо верят, что потребление фруктов делает нас толстыми, особенно если они потребляются после еды или в определенное время. Это ошибка, из-за которой многие люди сокращают потребление фруктов или, что еще хуже, заменяют их другими продуктами, которые на самом деле менее полезны для здоровья и даже порой дат обратный, вредный эффект. Они уводят нас не только от овощей, но и от главной нашей цели: есть более здоровую пищу.

В пользу фруктов мы должны не только подчеркнуть, что они содержат много воды, обычно не менее 85 % (поэтому они с низким содержанием калорий). Они еще и богаты клетчаткой, важным компонентом нашего здоровья и приносят нам много витаминов и минералов.

Преимущества фруктов