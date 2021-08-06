В Испании научились получать воду из воздуха

Последние новости Испании на русском языке
Испанский инженер смог получить питьевую воду из воздуха. Он надеется, что это поможет организовать водоснабжение засушливых регионов.
Автором устройства для извлечения питьевой воды стал 82-летний инженер из Испании Энрике Вейга, сообщает издание «Популярная механика». Он создал эту машину еще во время суровой засухи на юге Испании в 1990-х годах. Его разработка использует электричество для охлаждения воздуха до тех пор, пока он не конденсируется в воду — тот же эффект можно наблюдать при выделении воды на стенках кондиционеров.
В то время как другие генераторы воды, работающие по тому же принципу, для поддержания эффективности нуждаются в высокой влажности воздуха и низких температурах, машины Энрике работают при температуре до 40°C и влажности от 10% до 15%.
Теперь эти машины изготавливает компания Aquaer, которую также основал Энрике. Она доставляет чистую и безопасную воду общинам в Намибии и ливанскому лагерю беженцев. Кроме того, к инициативе Энрике Вейга присоединился вьетнамский беженец Нхат Вуонг, проживающий в Швейцарии. Он основал некоммерческую организацию Water Inception, которая ежедневно поставляет в лагеря 500-литровую машину с водой.
Сейчас Нхат Вуонг собирает средства на установку солнечных панелей, чтобы снизить затраты на электроэнергию и уменьшить воздействие проекта на окружающую среду.