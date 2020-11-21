Аллергики реже болеют коронавирусом

Пациенты с аллергией реже заражаются коронавирусной инфекцией, заявила врач-аллерголог, доктор медицинских наук, профессор, заведующая отделением аллергологии клиники "ФИЦ питания и биотехнологии" Вера Ревякина.
"Больные с аллергией болеют меньше коронавирусной инфекцией, потому что у них так устроен рецептурный аппарат, что они меньше восприимчивы к новой коронавирусной инфекции", - сказала Ревякина на пресс-конференции. Ее слова приводит РИА Новости.
Ранее учёные Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма нашли продукт, который активнее других борется с COVID-19 в организме человека. Им оказалась черноплодная рябина, точнее, её сок. Им следует пару раз в день полоскать горло, советуют медики. Также эффективны гранатовый сок и зелёный чай.Темы: Наука