Учёные рассказали, кто сильнее других распространяет коронавирус

Новое исследование Университета Центральной Флориды выделило физиологические особенности, которые могут сделать людей суперраспространителями COVID-19.
Как сообщает портал «Хайтек», исследователи из отдела механической и аэрокосмической инженерии UCF использовали компьютерные модели для того, чтобы смоделировать процесс чихания у разных типов людей. Их выделяют по физиологическими особенностями.
Показана скорость чихания для четырех различных типов носа и рта:
Выяснилось, что если человек чихает, открыв рот, то шансы заразить окражающих у него увеличиваются. Соответственно, если у человека не заложен нос и он чихает через него, то расстояние, на которое перемещаются капельки слюны, уменьшается.
По данным центров США по контролю и профилактике заболеваний, основной способ заражения людей вирусом, вызывающим COVID-19, — это контакт с респираторными каплями, например, от чихания и кашля, переносящих инфекционный вирус.
Исследователи также смоделировали три типа слюны: жидкую, среднюю и густую. Они обнаружили, что жидкая слюна разлетается на мелкие капли, которые остаются в воздухе дольше, чем средняя или густая.Темы: Наука