10 самых эффективных продуктов от усталости

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Существует множество факторов, вызывающих усталость: стресс, недосыпание, перенапряжение, сидячий образ жизни и т.д. Испанское издание 20minutos со ссылкой на диетологов приводит список продуктов, которые способны бороться с усталостью. Включите их в свой ежедневный рацион и почувствуйте себя бодрее.
Авокадо очень полезно для организма, это отличный источник калия, который способствует быстрому восстановлению мышц.
В шпинате есть железо, магний и калий, поэтому ое являются отличным источником энергии, который поможет вам эффективно бороться с усталостью.
Они дают заряд энергии в любое время дня. Их можно носить их с собой и есть между основными приёмами пищи. Лучше употреблять засушенные натуральным способом фрукты, без термической обработки.
Бананы — это источник калия, клетчатки и углеводов, что делает их хорошим долгосрочным источником энергии для любой деятельности.
Яйцо считается прекрасным дополнением к любой диете, а его желток содержит ударную дозу витамина B. Идеальный продукт для подпитки энергией.
Чечевица, фасоль и нут содержат большое количество железа, которое обеспечивает энергией. Очень полезные продукты при усталости и утомлении.
Мёд — тоже источник энергии. В нем есть железо и магний, а также сахар.
Овсянка — суперпродукт. Углеводы в сочетании с высоким содержанием клетчатки, магния, белка и фосфора.
Чай содержит кофеин — натуральный стимулятор, который помогает бороться с усталостью и способствует концентрации внимания.
Тёмный шоколад — очень богатый источник энергии. Он содержит теобромин — стимулятор, который по своим свойствам похож на кофеин. Тут важно, чтобы шоколад был максимально чистым и натуральным.