Выставлена на продажу одна из самых таинственных картин Сальвадора Дали

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Картина испанского художника Сальвадора Дали «Космическая Мадонна» выставлена на продажу. В течение 55 лет она находилась в частной коллекции в США и была известна широкой публике только по черно-белыми фотографиям.
Картина написана маслом в 1958 году. Это довольно большое полотно — 152,5 на 91,5 сантиметров. Критики называют его одним из самых сложных произведений Дали, написанных в тот период жизни гения, когда он одновременно погрузился в религиозную тему и находился под впечатлением от открытий физиков-ядерщиков.
Цена картины не называется, но она точно превышает 100 млн евро. Это следует из брошюры, которую составили специально для продажи «Мадонны». С ее содержанием можно ознакомиться на сайте Cosmicmadonna.com, который тоже сделали «под продажу».