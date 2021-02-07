В музее Прадо решили бороться с гендерным разрывом в живописи

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В мадридском музее Прадо станет больше произведений художниц. Руководство музея планирует обновить несколько залов постоянной экспозиции, начиная с живописи XIX и XVIII веков.
Вдобавок больше места отведут под картины художников из тех бывших колоний Испании, которые до сих пор практически не были представлены в музее (например, из Филиппин), сообщает портал Euro-pulse.
Кроме того, картины художников и художниц, которые творили в Мадриде в одно и то же время, решили не разделять по разным залам национальных школ. Теперь произведения итальянцев, голландцев и испанцев, писавших в Мадриде, будут выставлены вместе.
Изменения будут происходить постепенно в течение 2021 года, на работу музея это не повлияет. Пока не уточняется, сколько именно картин затронут изменения, или произведения скольких художниц и художников появятся в экспозиции.