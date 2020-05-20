Суд окончательно отказался признавать ясновидящую Абель дочерью Дали

Суд в Мадриде 18 мая отклонил апелляцию Пилар Абель, выдающую себя за дочь художника Сальвадора Дали. И обязал её оплатить все расходы на эксгумацию его тела, а также компенсировать судебные издержки. Об этом сообщает Фонд Гала - Сальвадор Дали. «Этот печальный эпизод, который привел к эксгумации останков Сальвадора Дали, можно считать закрытым», - говорится в заявлении фонда.

Речь идёт о сумме примерно в 7 тысяч евро. Ранее суд уже требовал от Абель оплатить все расходы на эксгумацию, но она отказалась и подала иск. "Мы не можем быть уверены в том, что останки, привезенные в Барселону и Мадрид, действительно принадлежали художнику", - заявил тогда её адвокат Энрике Бланкес.

Напомним, тест ДНК показал, что испанская ясновидящая Пилар Абель не является дочерью Сальвадора Дали. Для забора генетических образцов тело художника было эксгумировано в соответствии с постановлением мадридского суда.

По версии Абель, Дали закрутил роман с ее матерью, когда та работала в Кадакесе. Абель утверждает, что предполагаемую семейную тайну она узнала в 7 или 8 лет от своей бабушки. Позже в этом призналась и мать. По словам провидицы, она часто видела Дали на улицах родного для обоих Фигераса. "Мы не разговаривали, но смотрели друг на друга, и в этом случае один взгляд стоит больше тысячи слов", - говорит Абель. Бланкес, в свою очередь, утверждает, что о романе художника с матерью Пилар "знали все местные жители, и некоторые из них даже подтвердили это в присутствии нотариуса".

По словам Бланкеса, если бы отцовство художника было доказано, женщина могла бы получить 25% состояния и творческого наследия одного из самых известных и успешных живописцев XX века. В настоящее время они находятся в полном распоряжении государства. Представители фонда The Salvador Dalí Foundation оценивали эти активы в 400 миллионов евро по состоянию на конец 2016 года.

Как сообщала noticia.ru, в марте 2019 года тело 39-летней дочери Абель было обнаружено на скамейке на площади Кальвет-и-Рубалькаба в Жироне. О причинах смерти не сообщалось, однако следов насилия на теле не обнаружено. Незадолго до этого скончалась и мать Абель, которая, по версии ясновидящей, и состояла в интимной связи с художником.