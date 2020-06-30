Кинофестиваль в Сан-Себастьяне откроет новый фильм Вуди Аллена

Новый фильм Вуди Аллена «Фестиваль Рифкина» откроет кинофестиваль в Сан-Себастьяне.
Сан-Себастьянский кинофестиваль стартует 18 сентября. Картину Аллена покажут вне конкурсной программы. Известно, что над её созданием работала испанская кинокомпания The Mediapro Studio. Эта же компания ранее выступала спонсором фильмов «Вики Кристина Барселона» и «Полночь в Париже».
В главных ролях: Кристоф Вальц, Джина Гершон, Елена Анайя и Луи Гаррель. «Фестиваль Рифкина» — романтическая комедия об американской паре, которая едет в Испанию на кинофестиваль в Сан-Себастьяне. Героиня фильма заводит роман с французским режиссером, а её спутник влюбляется в красивую испанку.Темы: Культура