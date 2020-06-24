Испанский реставратор испортил изображение Девы Марии

Реставратор мебели до неузнаваемости изменил копию картины "Непорочное зачатие" знаменитого испанского живописца Бартоломе Эстебана Мурильо, пытаясь ее восстановить.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ABC, частный коллекционер из Валенсии поручил реставратору мебели и других предметов очистить копию работы известного художника за 1,2 тысячи евро. Когда он получил работу назад, то оказалось, что лицо Девы Марии на картине было обезображено.
Если взглянуть на приведенные изданием фотографии, становится понятна причина возмущения коллекционера: лицо Девы Марии было радикально изменено по сравнению с первоначальным видом, ее черты сильно упрощены. Когда заказчик потребовал объяснений, реставратор попытался решить проблему, однако результатом второй попытки снова стало изображение, не имеющее ничего общего с оригиналом. Коллекционер был вынужден связаться с другим специалистом, который попытается восстановить картину.
Как объяснила вице-президент по внутренним отношениям и координатор Профессиональной ассоциации хранителей и реставраторов Испании (ACRE) Мария Борха, такие искажения, к сожалению, случаются довольно часто. "Нам известны только случаи, которые порицает общество через прессу или социальные сети, но есть множество ситуаций, когда в работы вмешиваются люди, у которых нет образования. Работы страдают от таких непрофессиональных вмешательств, что может привести к необратимым изменениям", - заявила она.Темы: Культура